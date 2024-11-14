Далеко не детские игрушк и подозрительный скрип: бордель с несовершеннолетними скрывался за массажной студией в Комсомольске

В Комсомольске прошла облава на массажный салон с «дополнительными услугами». Обычным людям сюда было не попасть — вход только для «своих». За отдельную плату сотрудницы воплощали фантазии клиентов, что подходит под категорию «проституция». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Следствие считает, что интим-салон появился около года назад. Его создали двое комсомольчан (29 лет и 31 год), замаскировали под массажную студию, набрали сотрудников по объявлениям. Случайному человеку вход был закрыт, но те, кто «в теме», знали, что за неприметными дверями им предложат широкий спектр интим-услуг". Цены пока не раскрываются.
Во время облавы были задержаны создатели салона и их подельники. В их число попали 19-летний парень и две комсомольчанки (21 год и 39 лет), которые работали администраторами. Также в фейковой массажной студии были пятеро массажисток, двоим из них всего 16 и 17 лет.
«Во время обыска по месту жительства фигурантов и в интим-салоне полицейские изъяли: документацию, свидетельствующую о нелегальной прибыли, буклеты с предложениями работы, прайс-листы, сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшет, банковские карты, флеш-накопители и иные предметы, важные для следствия и доказательной базы», — сообщила Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Уголовное дело заведено по статье «Организация занятия проституцией». Создатель салона помладше попал в СИЗО. 31-летнего организатора и 21-летнюю администратора отправили под домашний арест. Массажистки допрошены в качестве свидетелей.
Максимальное наказание — до шести лет колонии.