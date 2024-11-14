Далеко не детские игрушк и подозрительный скрип: бордель с несовершеннолетними скрывался за массажной студией в Комсомольске

Во время облавы были задержаны создатели салона и их подельники. В их число попали 19-летний парень и две комсомольчанки (21 год и 39 лет), которые работали администраторами. Также в фейковой массажной студии были пятеро массажисток, двоим из них всего 16 и 17 лет.