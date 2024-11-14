Рекордные в истории города 31,5 млн «доверила» хабаровчанка аферистам

Представители «безопасности» стали действовать по всем правилам психологической манипуляции: они требовали полной конфиденциальности и угрожали, что в случае разглашения информации её близким будет грозить опасность. Параллельно мошенники настраивали женщину на то, что её действия могут привести к тяжким последствиям, если она не последует их указаниям. Под таким давлением она поддалась на их уговоры и перевела все средства с её счетов на якобы «безопасные» счета, которые в дальнейшем оказались картами подставных лиц.