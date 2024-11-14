Рекордные в истории города 31,5 млн «доверила» хабаровчанка аферистам

В Хабаровском крае зафиксирован рекордный случай мошенничества — женщина-предприниматель потеряла 31,5 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
Ситуация, которая развивалась в несколько этапов, показывает, как злоумышленники манипулируют людьми и заставляют их совершать необратимые шаги, находясь под психологическим давлением.
Всё началось в конце сентября 2024 года, когда 76-летняя хабаровчанка, занимающаяся бизнесом, получила звонок с номера, который выглядел как звонок от её банка. Голос на другом конце провода сообщил, что необходимо обновить версию мобильного банковского приложения. Убедив женщину в необходимости выполнить это действие, злоумышленники сымитировали процесс обновления и получили доступ к её личным данным.
После первого звонка началась более интенсивная работа мошенников. Вскоре женщине начали поступать звонки от людей, представившихся сотрудниками различных «служб безопасности». Они утверждали, что на её банковских счетах были зафиксированы подозрительные операции, которые могут привести к серьёзным правовым последствиям, включая возбуждение уголовного дела.
Представители «безопасности» стали действовать по всем правилам психологической манипуляции: они требовали полной конфиденциальности и угрожали, что в случае разглашения информации её близким будет грозить опасность. Параллельно мошенники настраивали женщину на то, что её действия могут привести к тяжким последствиям, если она не последует их указаниям. Под таким давлением она поддалась на их уговоры и перевела все средства с её счетов на якобы «безопасные» счета, которые в дальнейшем оказались картами подставных лиц.
Злоумышленникам этого было недостаточно. Они убедили женщину, что неизвестные пытаются взять кредиты от её имени. Под угрозой того, что её финансовые данные могут быть использованы против неё, мошенники предложили оформить новый кредит, чтобы якобы отменить эти заявки.
Женщина, полагая, что она спасает свою репутацию и финансовую безопасность, обратилась в банк, где ей был выдан заем на 1,5 миллиона рублей. Переведя эту сумму по указанным реквизитам, она ещё не подозревала, что стала жертвой мошенников.
Злоумышленникам этого было недостаточно, и они продолжили манипулировать женщиной. Они утверждали, что ей предстоит потерять бизнес-активы, и сообщили, что по доверенности её земельный участок и производственный цех в Индустриальном районе города уже выставлены на продажу. Чтобы избежать «потери имущества», они предложили женщине продать объекты недвижимости быстро и по заниженной цене, утверждая, что так она сможет спасти свои активы.
Находясь в стрессовом состоянии и под постоянным давлением, женщина согласилась на продажу недвижимости, оформила все необходимые документы и передала деньги на «сохранение» якобы для дальнейшего спасения её собственности.
Лишь спустя некоторое время, когда женщина осталась без значительных денежных средств и недвижимости, она начала подозревать, что что-то не так. Её догадки подтвердились после обращения в банк и полицию, где ей сообщили, что она стала жертвой мошенников.
Женщина призналась, что всё это время, несмотря на осведомленность о таких схемах через СМИ и соцсети, она не думала, что могла стать жертвой подобного обмана. В мае 2024 года ей даже вручили памятку, предупреждающую о мошенничествах, однако, оказавшись под давлением, она не смогла вовремя распознать угрозу.
Теперь женщина обратилась в полицию, и возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемые в данный момент находятся в розыске.
Полиция предупреждает, что подобные схемы могут быть гораздо более опасными, чем кажется на первый взгляд, и призывает граждан быть внимательными, не доверять незнакомцам и всегда проверять информацию через официальные каналы.