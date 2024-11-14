Обвиняемый в убийстве следователя в Перми попросил о домашнем аресте

Напомним, бывший сотрудник Росгвардии признался в убийстве следователя Евгения Серёдкина, который ранее был женат на супруге Головина Елене. Знакомые семьи рассказывали perm.aif.ru, что убитый вёл себя с бывшей женой агрессивно и не давал видеться с детьми — это впоследствии подтвердила и сама Елена. На защиту убитого встал его бывший коллега по работе в СК.