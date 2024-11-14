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Обвиняемый в убийстве следователя в Перми попросил о домашнем аресте

Алексей Головин просил о смене пресечения.

Источник: Аргументы и факты

Экс-росгвардеец Алексей Головин, обвиняемый в убийстве бывшего мужа своей супруги — следователя Евгения Серёдкина, ходатайствовал о смене меры пресечения с СИЗО на домашний арест, рассказали сайту perm.aif.ru в Свердловском районном суде города Перми.

Как сообщили perm.aif.ru в пресс-службе Свердловского суда, заседание по продлению меры пресечения состоялось 2 ноября. Алексей Головин, ранее решением суда помещённый под стражу до 10 ноября, и его защитник ходатайствовали о замене СИЗО домашним арестом, а следователь — о продлении содержания в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок заключения Головина на месяц — до 10 декабря 2024 года.

Напомним, бывший сотрудник Росгвардии признался в убийстве следователя Евгения Серёдкина, который ранее был женат на супруге Головина Елене. Знакомые семьи рассказывали perm.aif.ru, что убитый вёл себя с бывшей женой агрессивно и не давал видеться с детьми — это впоследствии подтвердила и сама Елена. На защиту убитого встал его бывший коллега по работе в СК.