Обвиняемый в убийстве следователя в Перми попросил о домашнем аресте

Экс-росгвардеец Алексей Головин, обвиняемый в убийстве бывшего мужа своей супруги — следователя Евгения Серёдкина, ходатайствовал о смене меры пресечения с СИЗО на домашний арест, рассказали сайту perm.aif.ru в Свердловском районном суде города Перми.
Как сообщили perm.aif.ru в пресс-службе Свердловского суда, заседание по продлению меры пресечения состоялось 2 ноября. Алексей Головин, ранее решением суда помещённый под стражу до 10 ноября, и его защитник ходатайствовали о замене СИЗО домашним арестом, а следователь — о продлении содержания в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок заключения Головина на месяц — до 10 декабря 2024 года.
Напомним, бывший сотрудник Росгвардии признался в убийстве следователя Евгения Серёдкина, который ранее был женат на супруге Головина Елене. Знакомые семьи рассказывали perm.aif.ru, что убитый вёл себя с бывшей женой агрессивно и не давал видеться с детьми — это впоследствии подтвердила и сама Елена. На защиту убитого встал его бывший коллега по работе в СК.