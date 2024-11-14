Организатору нападения на Брянскую область запросили еще одно пожизненное

Прокуратура попросила суд заочно приговорить основателя запрещенной в России и признанной террористической организации РДК Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) к пожизненному заключению за нападение на Брянскую область в прошлом году. Также к пожизненному прокуратура просит приговорить другого участника подразделения — актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).