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Организатору нападения на Брянскую область запросили еще одно пожизненное

Прокуратура попросила суд заочно приговорить основателя запрещенной в России и признанной террористической организации РДК Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) к пожизненному заключению за нападение на Брянскую область в прошлом году. Также к пожизненному прокуратура просит приговорить другого участника подразделения — актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

Источник: РИА "Новости"

«По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину, Капустину, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания — первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима», — сказал прокурор в прениях сторон (цитата по «РИА Новости»). Обвинение также попросило оштрафовать каждого фигуранта дела на 4 млн руб. и удовлетворить иски на общую сумму в 3,5 млн руб.

Кроме нападений на российские регионы, по данным ФСБ, летом 2022 года Денис Капустин организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023 году — предотвращенное покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. В 2023 и 2024 годах Капустина и Канахина уже осудили на пожизненные сроки по различным статьям.