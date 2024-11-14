Таллахасси
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем мотоциклист врезался в электрический столб и попал в больницу

В селе Новая Усмань мужчина на мотоцикле «Урал» вылетел на обочину и ударился об столб линии электропередач.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В среду, 13 ноября, в 16.30 в селе Новая Усмань случилась авария. У дома № 109 на улице Первомайской 36-летний местный житель, руливший мотоциклом «Урал» потерял контроль над своим железным конем и вылетел на обочину. Там он врезался в столб линии электропередач.

Мотоциклист получил травмы, его отвезли в больницу. Автоинспекторы выясняют, почему он не справился с управлением «Уралом».

Напомним, также 13 ноября в 9.50 в Панинском районе 43-летняя женщина на «Ниве» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Она получила травмы, но не очень тяжелые. Во всяком случае скорую женщину вызывать не стала, пришла в больницу сама.