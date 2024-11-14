Под Воронежем мотоциклист врезался в электрический столб и попал в больницу

Напомним, также 13 ноября в 9.50 в Панинском районе 43-летняя женщина на «Ниве» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Она получила травмы, но не очень тяжелые. Во всяком случае скорую женщину вызывать не стала, пришла в больницу сама.