Под Воронежем мотоциклист врезался в электрический столб и попал в больницу

В среду, 13 ноября, в 16.30 в селе Новая Усмань случилась авария. У дома № 109 на улице Первомайской 36-летний местный житель, руливший мотоциклом «Урал» потерял контроль над своим железным конем и вылетел на обочину. Там он врезался в столб линии электропередач.
Мотоциклист получил травмы, его отвезли в больницу. Автоинспекторы выясняют, почему он не справился с управлением «Уралом».
Напомним, также 13 ноября в 9.50 в Панинском районе 43-летняя женщина на «Ниве» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Она получила травмы, но не очень тяжелые. Во всяком случае скорую женщину вызывать не стала, пришла в больницу сама.