Бывшего замглавы Краснодара осудили за посредничество во взяточничестве.
По версии следствия, в конце 2020 года Артем Аганов выступил в качестве посредника в передаче взяток первому замруководителя департамента строительства края. Сумма в каждом из эпизодов составляла 100 тысяч рублей.
В марте этого года уголовное дело было прекращено, однако в июне Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил постановление о прекращении дела.
Как kuban.aif.ru сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, за два эпизода посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения экс-чиновнику назначили штраф в сумме 400 тысяч рублей.
Напомним, в УТ МВД прокомментировали задержание сотрудников полиции в аэропорту Сочи. Утром 1 ноября Shot сообщил, что подозреваемые разрешали провозить из Дубая шестнадцатые айфоны без декларирования. О «работе» злоумышленников правоохранителям рассказал сочинский бизнесмен, который хотел незаконно ввезти в страну 30 смартфонов. По словам предпринимателя, один из фигурантов со своим подчиненным предложили «помощь» за 150 тысяч рублей.