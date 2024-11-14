Бывшего замглавы Краснодара осудили за посредничество во взяточничестве.

Напомним, в УТ МВД прокомментировали задержание сотрудников полиции в аэропорту Сочи. Утром 1 ноября Shot сообщил, что подозреваемые разрешали провозить из Дубая шестнадцатые айфоны без декларирования. О «работе» злоумышленников правоохранителям рассказал сочинский бизнесмен, который хотел незаконно ввезти в страну 30 смартфонов. По словам предпринимателя, один из фигурантов со своим подчиненным предложили «помощь» за 150 тысяч рублей.