До суда дошло дело о ДТП с двумя погибшими под Самарой

Напомним, 26 июля, в 9:00, на 388 км Казань — Буинск — Ульяновск — Самара, в районе с. Жареный Бугор Красноярского района, столкнулись Ford Focus, Renault Logan и Toyota RAV4. В результате погибли водитель и пассажир Renault. Также пострадал 10-летний мальчик, находившийся в той же машине, и пассажирка Ford.