Обвинение запросило 13 лет колонии матери, которая, подожгла дом с детьми в РТ

Позже эксперты обнаружили на пепелище следы горючего вещества — это стало основанием предполагать, что причиной стал поджог. Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, но позже от нее отказались из-за отсутствия ущерба, осталась статья об убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.