В Красноярске завели уголовное дело после обрушения в жилом доме потолка

В СМИ появилась информация, что в квартире одного из домов краевого центра обрушился потолок. Хозяева, пожилая женщина с сыном, остались живы. Управляющая компания и уполномоченные органы власти не спешат делать ремонт в опасном жилище, а пострадавшая семья вынуждена в нем находиться.