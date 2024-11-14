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В Красноярске завели уголовное дело после обрушения в жилом доме потолка

Глава СК России взял на контроль ситуацию с аварийным жильем в Красноярске.

Источник: Следственный комитет РФ

14 ноября по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было заведено уголовное дело о нарушении прав жителей Красноярска.

В СМИ появилась информация, что в квартире одного из домов краевого центра обрушился потолок. Хозяева, пожилая женщина с сыном, остались живы. Управляющая компания и уполномоченные органы власти не спешат делать ремонт в опасном жилище, а пострадавшая семья вынуждена в нем находиться.

Сейчас Следственное управление по Красноярскому краю и Хакасии проводит проверку по этому вопиющему случаю. Глава СК России взял ситуацию на личный контроль и потребовал, чтобы красноярские коллеги представили доклад о проделанной работе.

СК