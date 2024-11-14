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В Самаре автобус сбил 10-летнего мальчика на Зубчаниновском шоссе

Ребенку назначили амбулаторное лечение после ДТП с автобусом в Самаре 13 ноября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 13 ноября 2024 года, в 07:25 на территории Кировского района Самары произошло ДТП. На Зубчаниновском шоссе сбили 10-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«42-летний мужчина, управляя автобусом МАЗ, двигался по Зубчаниновскому шоссе со стороны Днепровского проезда в сторону Конного проезда», — рассказали в оперативном ведомстве.

Возле дома № 151 водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии ребенку назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.