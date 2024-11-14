В Самаре автобус сбил 10-летнего мальчика на Зубчаниновском шоссе

В среду, 13 ноября 2024 года, в 07:25 на территории Кировского района Самары произошло ДТП. На Зубчаниновском шоссе сбили 10-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.