В Самаре автобус сбил 10-летнего мальчика на Зубчаниновском шоссе

В среду, 13 ноября 2024 года, в 07:25 на территории Кировского района Самары произошло ДТП. На Зубчаниновском шоссе сбили 10-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«42-летний мужчина, управляя автобусом МАЗ, двигался по Зубчаниновскому шоссе со стороны Днепровского проезда в сторону Конного проезда», — рассказали в оперативном ведомстве.
Возле дома № 151 водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии ребенку назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.