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В Казани мошенники украли более миллиона у 90-летнего пенсионера

Началось все со звонка в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

В Казани мошенники обманули 90-летнего пенсионера более чем на один миллион рублей. Началось все со звонка в мессенджере.

Предполагается, что неизвестный представился сотрудником банка и заявил, что якобы у мужчины есть долг в размере 830 тысяч рублей. Предложил помочь погасить задолженность и даже пообещал вернуть 20% от этой суммы. Мошенник также узнал есть ли у пенсионера определенные накопления.

Далее к разговору подключился еще один аферист: он предложил в короткие сроки активизировать банковские движения по карте. Пожилой мужчина для этого сначала перевел 30 тысяч рублей, затем еще и еще, пока неизвестные не получили на счета свыше 1 миллиона рублей личных сбережений.

По факту преступления в отделе полиции «Гвардейский» УМВД по Казани завели уголовное дело по статье мошенничество, сообщает МВД по Татарстану.

Ранее стало известно, что расстрелявшего троих татарстанцев мужчину будут судить в Оренбурге.