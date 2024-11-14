В Казани мошенники украли более миллиона у 90-летнего пенсионера

Далее к разговору подключился еще один аферист: он предложил в короткие сроки активизировать банковские движения по карте. Пожилой мужчина для этого сначала перевел 30 тысяч рублей, затем еще и еще, пока неизвестные не получили на счета свыше 1 миллиона рублей личных сбережений.