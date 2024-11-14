Карантин из-за бешенства ввели в Новосибирской области

Если произошёл контакт с потенциально заражённым животным, необходимо обратиться к медицинскому работнику и провести самостоятельную обработку ран. При обнаружении признаков бешенства у животных необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу Краснозёрского района, напоминают в сообщении.