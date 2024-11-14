Карантин из-за бешенства ввели в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области обнаружен очаг бешенства у крупного рогатого скота. Об этом сообщили на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии района, пишет правительство Новосибирской области.
На территории посёлка Лугового Полойского сельсовета у животного из личного подсобного хозяйства подтвердилось заболевание бешенством. Проведены необходимые меры: дезинфекция, вакцинация животных, утилизация трупа больного животного.
В районе введён карантин. Жителям напоминают о необходимости соблюдения простых правил безопасности: избегать контакта с дикими животными, своевременно ставить прививки домашним животным, не оставлять их без присмотра.
Если произошёл контакт с потенциально заражённым животным, необходимо обратиться к медицинскому работнику и провести самостоятельную обработку ран. При обнаружении признаков бешенства у животных необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу Краснозёрского района, напоминают в сообщении.