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Карантин из-за бешенства ввели в Новосибирской области

Об этом сообщили на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии района.

Источник: Om1 Новосибирск

В Краснозёрском районе Новосибирской области обнаружен очаг бешенства у крупного рогатого скота. Об этом сообщили на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии района, пишет правительство Новосибирской области.

На территории посёлка Лугового Полойского сельсовета у животного из личного подсобного хозяйства подтвердилось заболевание бешенством. Проведены необходимые меры: дезинфекция, вакцинация животных, утилизация трупа больного животного.

В районе введён карантин. Жителям напоминают о необходимости соблюдения простых правил безопасности: избегать контакта с дикими животными, своевременно ставить прививки домашним животным, не оставлять их без присмотра.

Если произошёл контакт с потенциально заражённым животным, необходимо обратиться к медицинскому работнику и провести самостоятельную обработку ран. При обнаружении признаков бешенства у животных необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу Краснозёрского района, напоминают в сообщении.

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