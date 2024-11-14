«Не помогли даже родственники рядом»: аферисты по громкой связи убедили пенсионера и двух его родственников набрать кредитов на 900 тысяч

Телефонные мошенники украли 900 тыс. рублей у пожилого омича и его родственников. Аферисты говорили с потерпевшими по громкой связи и после пенсионера сразу переключились на брата с женой.
Полицейским 62-летний пенсионер рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница регистратуры и сообщила о предстоящей диспансеризации и попросила продиктовать серию и номер паспорта.
Вскоре потерпевшему позвонил еще и представитель «минцифры», по словам которого, омича подозревают в пособничестве террористам и ему нужно проверить движение денежных средств на его счетах. Для этого требовалось обезопасить сбережения и взять кредит.
Тогда пенсионер взял кредит на 226 тыс. рублей, обналичил накопления в виде 70 тыс. рублей, после чего продал машину за 140 тыс. рублей. Все деньги мужчина перевел на «безопасный счет».
Стоит отметить, что все разговоры с мошенниками велись по громкой связи в присутствии родственников потерпевшего — брата и его жены.
Аферисты решили не останавливаться на одном лишь пенсионере и принялись запугивать его близких. Тогда они сообщили родственникам мужчины, что те тоже под подозрением.
После запугиваний мошенников супружеская пара взяла два кредита на 235 и 219 тыс. рублей, а затем перевела на тот же «безопасный счет».
Однако на этом просьбы аферистов не прекратились. Тогда пенсионеры и поняли, что стали жертвой мошенников и обратились к сотрудникам полиции.
Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества.