В Челябинской области аферисты уговорили женщину продать машину

На этом звонки не прекратились. На телефон позвонил «сотрудник силовых структур», который уговорил гражданку взять в кредит 700 тысяч рублей. Вновь с ней связались «сотрудники банка», сообщили о якобы незаконном кредите, для аннулирования которого нужно перевести им 380 тысяч рублей. Через несколько дней ей опять позвонили неизвестные и заявили, что женщине необходимо продать автомобиль, чтобы предотвратить оформления кредитов под залог. Вырученные деньги она снова перевела на их «безопасные счета».