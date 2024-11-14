В Челябинской области аферисты уговорили женщину продать машину

Сначала жительнице Катав-Ивановского района позвонил якобы представитель портала «Госуслуги». Он сообщил, что её личный кабинет взломали, и вскоре с женщиной свяжется банковский работник, чтобы предотвратить возможные негативные последствия взлома. Через некоторое время позвонил ещё один неизвестный номер. «Работник банка», находившийся на другом конце провода, заявил, что для декларирования нужно перевести все денежные средства на специальный «безопасный счёт». Женщина пошла на поводу у незнакомцев и отправила им 210 тысяч рублей.
На этом звонки не прекратились. На телефон позвонил «сотрудник силовых структур», который уговорил гражданку взять в кредит 700 тысяч рублей. Вновь с ней связались «сотрудники банка», сообщили о якобы незаконном кредите, для аннулирования которого нужно перевести им 380 тысяч рублей. Через несколько дней ей опять позвонили неизвестные и заявили, что женщине необходимо продать автомобиль, чтобы предотвратить оформления кредитов под залог. Вырученные деньги она снова перевела на их «безопасные счета».
Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, женщина отправила мошенникам миллион и 750 тысяч рублей. За расследование и поиск злоумышленников взялись правоохранители.