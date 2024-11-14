Шах и нокаут. Уфимка взяла «золото» на чемпионате мира по шахбоксу: узнали у нее, что это за спорт и как она стала в нем лучшей

— Атмосфера на турнирах заряженная! Зрителям также интересно наблюдать за ходом действий спортсменов, — говорит Дилара. — Представьте себе: заканчивается шахматный раунд, и одному из участников осталось сделать всего лишь один ход, чтобы поставить мат, но звучит гонг, и наступает раунд бокса. Спортсмен идет на ринг, зная, что ему надо вернуться обратно и поставить мат, но его соперник при этом понимает, что нельзя его пустить обратно к шахматам, и единственный способ победить — это нокаутировать противника. И такие ситуации происходят постоянно. И с зрительской точки зрения за этим очень интересно наблюдать. Тот, кто идет на поединок, должен уметь переключаться.