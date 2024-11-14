Шах и нокаут. Уфимка взяла «золото» на чемпионате мира по шахбоксу: узнали у нее, что это за спорт и как она стала в нем лучшей

Дилара Хатмуллина, талантливая спортсменка из столицы Башкирии, стала победительницей чемпионата мира по шахбоксу, прошедшего 27 октября в Армении. В этом уникальном виде спорта, сочетающем в себе элементы бокса и шахмат, Дилара продемонстрировала не только свою физическую силу, но и стратегическое мышление, которое позволило ей завоевать титул. В полуфинале девушка сразилась с Мегзари Кензой из сборной Марокко и одержала победу в третьем шахматном раунде.
Настоящим испытанием для спортсменки стал финал, где ей противостояла действующая чемпионка мира, россиянка Оксана Комиссарова. Бой шел все семь раундов, из которых три были посвящены боксу. Решающим стало преимущество Дилары на шахматной доске. О том, что такое шахбокс и как овладеть этим искусством, Дилара Хатмуллина рассказала в беседе с «КП-Уфа».
СТРАСТЬ С ДЕТСТВА.
26-летняя Дилара работает тренером по шахматам в спортивном клубе «Толпар» в Уфе. К интеллектуальной игре девушка пристрастилась еще ребенком, когда однажды обратила внимание, как играют ее дедушка и папа. Девочка не отставала от родителей до тех пор, пока они ее не научили. Достаточно быстро малышка начала обыгрывать родственников, а став постарше, уже побеждала и всех знакомых. Спустя время страсть к шахматам стала профессией. Дилара сама стала тренировать новичков, а потом узнала о новом необычном виде спорта — шахбоксе.
— Это гибридный вид спорта, состоящий из шахмат и бокса, где раунды чередуются, а цель — либо нокаутировать противника, либо поставить ему мат на шахматной доске, — рассказывает Дилара.
Каждый раунд — шанс поставить мат сопернику или нокаутировать его. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
По словам девушки, на один раунд отведено 3 минуты. После первого раунда интеллектуальной игры звучит гонг, и соперники переходят на ринг, где также 3 минуты боксируют. Затем спортсмены обратно возвращаются за шахматную доску, и так до тех пор, пока один из них не поставит мат или не отправит другого в нокаут.
— Тот, кто обыграет в шахматы или победит на ринге, и объявляется победителем, — делится девушка. — В классическом варианте поединок длится 5 раундов, 3 из которых шахматные, однако финальные поединки удлиняются. Мой финальный бой в Армении длился 7 раундов, из которых было 4 шахматных и 3 боксерских. 27 минут мы боролись за первенство. В результате к концу поединка я смогла захватить преимущество в шахматном раунде.
С ШАХМАТАМИ ПО ЖИЗНИ.
Первые турниры по шахбоксу начали проходить около 20 лет назад в Европе. Родоначальником этого гибридного вида спорта считается нидерландский художник-акционист Ипе Рубинг. Эта уникальная смесь стратегической игры в шахматы и физической борьбы в боксе была вдохновлена комиксом известного художника Энки Билаля. Он не только придумал эту идею, но и стал ее активным пропагандистом, основав Всемирную федерацию шахбокса (WCBO) и став ее бессменным президентом.
С момента своего появления в 2003 году шахбокс завоевал популярность по всему миру. Спортсмены-любители из Германии, Нидерландов, Польши, Японии и США активно участвуют в международных турнирах. С 2008 года к числу участников присоединилась и Россия, которая быстро стала одним из лидеров в этой дисциплине.
В конце октября Дилара заняла первое место на чемпионате мира, который прошел в Ереване. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
— Во многих регионах сейчас активно развивается шахбокс, проводятся чемпионаты, — рассказывает спортсменка. — Я уже 8 лет работаю тренером по шахматам, всю жизнь занимаюсь ими. Уже во взрослом возрасте очень захотелось проявить себя чем-то еще. Я пошла на бокс и потом вспомнила, что когда-то слышала про шахбокс. Повезло, что уже тогда в Уфе существовала шахбоксерская структура. Представители федерации этого спорта узнали, что я КМС по шахматам, и загорелись этой идеей. Далее начались тренировки.
По словам Дилары, впервые она выступила на соревнованиях полтора года назад на «Кубке Черного моря», где проиграла, но не сдалась. Девушка с еще большим энтузиазмом начала тренироваться.
— Шахбокс для меня сейчас — это то, что может удовлетворить мои амбиции в данный момент и где я могу конкурировать на высоком уровне, — делится Дилара.
«ЗНАКОМЫЕ УДИВЛЯЛИСЬ».
Как рассказывает девушка, в большинстве случаев, когда знакомые узнают про ее участие в турнирах, то искренне удивляются, а некоторые и вовсе впервые слышат про такой вид спорта. Но за полтора года она уже многим доказала, что шахбокс — это не шутка. Дилара мечтает о том, чтобы о нем узнали как можно больше людей.
— Атмосфера на турнирах заряженная! Зрителям также интересно наблюдать за ходом действий спортсменов, — говорит Дилара. — Представьте себе: заканчивается шахматный раунд, и одному из участников осталось сделать всего лишь один ход, чтобы поставить мат, но звучит гонг, и наступает раунд бокса. Спортсмен идет на ринг, зная, что ему надо вернуться обратно и поставить мат, но его соперник при этом понимает, что нельзя его пустить обратно к шахматам, и единственный способ победить — это нокаутировать противника. И такие ситуации происходят постоянно. И с зрительской точки зрения за этим очень интересно наблюдать. Тот, кто идет на поединок, должен уметь переключаться.
Гибридный вид спорта придумал нидерландский художник. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
БОЙ СТЕРЕОТИПАМ.
Сейчас Дилара посвящает свое время боксу и шахматам. Родные девушки, разумеется, поддерживают и гордятся ею. Особенно рада мама Дилары, которая рассылает записи с поединков всем родственникам, которые, в свою очередь, поздравляют спортсменку с очередной победой.
Иногда девушке приходится бороться со стереотипами о том, что шахматы — не совсем женское увлечение. Еще с юных лет она слышала в свой адрес колкие замечания от мужчин. Дилара на это спокойно реагирует и предлагает сыграть с ней партию. Часто эти же мужчины отказываются, и не всегда понятно, почему.
Несмотря на тяжелый вид спорта — бокс, Диларе удается сохранять женственность. По словам девушки, она для этого специально ничего не делает, и спорт никак не влияет на внешность или поведение. Скорее, это даже помогает, так как благодаря боксу и шахматам Дилара стала увереннее в себе. То есть спорт, по словам девушки, наоборот, способствует раскрытию женственности.
Дилара с удовольствием разбивает стереотипы о неженственных спортсменках. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
«ПЛАНИРУЮ ТОЛЬКО УЛУЧШАТЬ РЕЗУЛЬТАТ».
Дилара не планирует останавливаться на звании чемпионки мира и в будущем нацелена улучшить свои показатели и снова завоевать этот титул еще раз. Свою жизнь сейчас спортсменка связывает с шахбоксом. Конечно же, девушка продолжает заниматься физической нагрузкой, чтобы позже попробовать свои силы уже в боксерском турнире.
— Возможно, я перейду в другую весовую категорию, чтобы в двух весовых быть чемпионкой, — рассказывает Дилара. — Очень хочу прогрессировать в боксе и продолжать выступать. Конечно, все свободное время я посвящаю тренировкам, и на что-то другое его не всегда хватает, но это мой выбор. Но, как и все люди, я люблю посмотреть кино, послушать музыку и погулять.
Дилара уверена, что шахбокс имеет огромный потенциал и с каждым годом дисциплина набирает популярность в мире. Девушка активно участвует в продвижении этого вида спорта, показывая, что он доступен каждому желающему.