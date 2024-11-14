В Павлодарской области ребёнок погиб в ДТП на трассе

Дорожное происшествие произошло на автодороге Атамекен — Русская Поляна недалеко от села Ребровка. В ДТП участвовали автомобили марки Lada Granta и BMW. В результате столкновения погиб маленький пассажир, находившийся в Lada Granta, а оба водителя с полученными травмами были доставлены в больницу.
По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняя обстоятельства и причины случившегося. Полиция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зимний период, когда ухудшение погодных условий может привести к трагическим последствиям.