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В Павлодарской области ребёнок погиб в ДТП на трассе

Страшная авария на трассе в Павлодарской области унесла жизнь ребёнка, двое взрослых госпитализированы с травмами, сообщает El.kz со ссылкой на «Наша жизнь».

Источник: ДП Павлодарской области

Дорожное происшествие произошло на автодороге Атамекен — Русская Поляна недалеко от села Ребровка. В ДТП участвовали автомобили марки Lada Granta и BMW. В результате столкновения погиб маленький пассажир, находившийся в Lada Granta, а оба водителя с полученными травмами были доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняя обстоятельства и причины случившегося. Полиция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зимний период, когда ухудшение погодных условий может привести к трагическим последствиям.