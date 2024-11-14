Уфимец сначала подворовывал у 90-летней женщины, а затем во время ссоры зарезал ее

В сентябре и октябре прошлого года мужчина ухаживал за 90-летней женщиной. Он приносил ей продукты и выполнял разные бытовые поручения, и она за это платила ему. В то время уфимец несколько раз похитил у пенсионерки из квартиры деньги — в общей сложности 25 тысяч рублей. Впоследствии их отношения испортились.