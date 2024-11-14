Двое мужчин незаконно охотились на сибирских косуль в Осинском районе

В Осинском районе двое мужчин 26 и 49 лет незаконно охотились на сибирских косуль. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, у сибиряков не было разрешения на охоту, но они все равно решили добыть туши косуль. В итоге, они вывезли на лошадях из леса две туши.