Двое мужчин незаконно охотились на сибирских косуль в Осинском районе

В Осинском районе двое мужчин 26 и 49 лет незаконно охотились на сибирских косуль. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, у сибиряков не было разрешения на охоту, но они все равно решили добыть туши косуль. В итоге, они вывезли на лошадях из леса две туши.
— Разделали их с помощью складного ножа и погрузили в автомашину знакомого, не осведомленного о преступном характере их действий. Во время перевозки браконьеры задержаны полицейскими, — поделились в пресс-службе правительства.
Ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Вину мужчины признали и выплатили деньги. Также каждому был назначен штраф в 180 тысяч рублей. Ружье суд изъял, а нож постановил уничтожить.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грязные стоки попадали в реку Олха Шелехова. Прокуратура добилась от водоканала и мэрии обеспечения качественной очистки воды.