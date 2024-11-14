В омской Бобринке сгорел частный дом

Вчера днем в селе Бобринка Омской области в одном из домов вспыхнул пожар. На месте работали пять пожарных.
В доме загорелась межкомнатная перегородка. Площадь пожара составила 12 кв.м.
К тушению пожара привлекли пять пожарных и две единицы техники. В доме испорчены стены, мебель и личные вещи хозяев.
Основной причиной возгорания спасатели называют удлинитель, в который были включены бытовые приборы. Вероятнее всего, прибор перегрелся и загорелся.
Ранее мы писали, что в Омске ночью сгорел дом на 5-й Дунайской.