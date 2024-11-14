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В омской Бобринке сгорел частный дом

Причиной возгорания могла стать перегрузка электросети.
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем в селе Бобринка Омской области в одном из домов вспыхнул пожар. На месте работали пять пожарных.

В доме загорелась межкомнатная перегородка. Площадь пожара составила 12 кв.м.

К тушению пожара привлекли пять пожарных и две единицы техники. В доме испорчены стены, мебель и личные вещи хозяев.

Основной причиной возгорания спасатели называют удлинитель, в который были включены бытовые приборы. Вероятнее всего, прибор перегрелся и загорелся.

Ранее мы писали, что в Омске ночью сгорел дом на 5-й Дунайской.