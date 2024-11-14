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В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов и патронов

НАЛЬЧИК, 14 ноя — РИА Новости. Следователи ГУМВД России по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Дагестана, которого обвиняют в торговле оружием, он продал два автомата, патроны к ним и гранату, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

По ее данным, правоохранители получили оперативную информацию о причастности 41-летнего мужчины к торговле оружием на территории Дагестана и Кабардино-Балкарии.

«В ходе проведения оперативного эксперимента полицейские задокументировали факт сбыта злоумышленником условному покупателю автомата Калашникова АК-74 с 4 магазинами, снаряженными патронами калибра 5,45 мм в количестве 120 штук. В ходе сделки мужчина предложил приобрести у него еще один автомат Калашникова модели АКМ и патроны к нему, а также ручную осколочную гранату Ф-1», — говорится в сообщении.

В январе 2024 года при получении денег подозреваемый был задержан сотрудниками ГУМВД России по СКФО, УФСБ РФ по КБР и СОБР управления Росгвардии по КБР. У него в доме нашли автомат, пистолет, магазины к огнестрельному оружию, патроны различного калибра и взрывные устройства.

«По словам фигуранта, запрещенные предметы он приобрел незаконно и хранил с целью дальнейшего сбыта», — добавили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, уголовное дело в отношении него направлено в Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.