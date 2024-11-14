В Дагестане будут судить мужчину за продажу двух автоматов и патронов

«В ходе проведения оперативного эксперимента полицейские задокументировали факт сбыта злоумышленником условному покупателю автомата Калашникова АК-74 с 4 магазинами, снаряженными патронами калибра 5,45 мм в количестве 120 штук. В ходе сделки мужчина предложил приобрести у него еще один автомат Калашникова модели АКМ и патроны к нему, а также ручную осколочную гранату Ф-1», — говорится в сообщении.