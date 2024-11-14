Четверо попали в больницу после жесткого лобового ДТП в Новосибирске

В четверг, 14 ноября, около 14 часов, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Corolla и Mazda 3.
По предварительной информации, водитель 1999 г.р. управляя автомобилем Toyota, двигаясь по улице Дачное шоссе допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Мазда под управлением водителя 1982 г.р.
В результате лобового столкновения пострадали водители обоих автомобилей, а также пассажир автомобиля Тойота (мужчина 1996 года рождения) и пассажир автомобиля Мазда 3 (мужчина 1990 года рождения).
Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, рассказали в Госавтоинспекции региона. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском перевернулась спецмашина ГУ ФСИН, которая перевозила заключённых.