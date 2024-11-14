Как выглядит обрушившийся в Крыму мост. Видео

На кадрах видно, как спасатели осматривают перевернувшийся легковой автомобиль. Также на видео видно, что пролет моста рухнул целиком вниз. В середине пролета видна фура, которая упала вместе с пролетом вниз.
У грузовика был сильный перегруз — он вез около 30 т груза. При этом перед мостом стоял знак о запрете проезжать с весом более 18 т, сообщали в МЧС. Во время аварии пострадали два человека — водитель грузовика и легкового автомобиля.
Обрушение моста в Джанкойском районе произошло вечером 13 ноября. Причиной обрушения в Следственном комитете назвали перегруженность фуры. Мост пообещали восстановить в следующем году — на это потратят 180 млн руб., сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.