Задержание полицейского за взятку прокомментировали в МВД

В пресс-службе воронежской полиции прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении оперуполномоченный УМВД России по городу Воронежу. В ведомстве подчеркнули, что, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен по отрицательным основаниям, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность.