Задержание полицейского за взятку прокомментировали в МВД

Как пояснили в пресс-службе МВД, факт получения незаконного вознаграждения в размере 18 тысяч рублей был выявлен во время оперативно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону. «На основании собранных оперативниками собственной безопасности областного ГУ МВД и УФСБ материалов принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что полицейский подозревается в получении взятки от частного детектива, которому он за деньги предоставлял различную информацию о физических лицах. Правоохранитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.