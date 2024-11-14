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Задержание полицейского за взятку прокомментировали в МВД

В пресс-службе воронежской полиции прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении оперуполномоченный УМВД России по городу Воронежу. В ведомстве подчеркнули, что, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен по отрицательным основаниям, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность.

Как пояснили в пресс-службе МВД, факт получения незаконного вознаграждения в размере 18 тысяч рублей был выявлен во время оперативно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону. «На основании собранных оперативниками собственной безопасности областного ГУ МВД и УФСБ материалов принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейский подозревается в получении взятки от частного детектива, которому он за деньги предоставлял различную информацию о физических лицах. Правоохранитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.