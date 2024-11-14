Более 100 новосибирцев получили травмы из-за гололеда за неделю

Более сотни новосибирцев получили травмы из-за гололеда за неделю. Так, с 7 по 13 в травмпункты поступило 128 обращений. Для сравнения, в 2023 году за этот же период из-за гололеда пострадали 206 человек, сообщает центр медицины катастроф.
Ранее стало известно, что из-за гололеда в Новосибирске число обращений в травмпункты выросло почти в полтора раза. Чаще всего люди повреждают запястья и голеностопный сустав. Врач-травматолог Мария Дугинова рассказала в беседе с КП-Новосибирск, как правильно падать, чтобы минимизировать риск травмы.