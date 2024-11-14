Задержание снимавшего оборонное производство для разведки Украины. Видео

За переданные материалы мужчина 2003 года рождения получал деньги. Фотографии и видеокадры он отправлял своим кураторам через мессенджер.
В спецслужбе уточнили, что предприятие расположено в Центральном федеральном округе, но точное местоположение не назвали.
На записи видно, как двое сотрудников ФСБ повалили мужчину на землю и надели на него наручники. Они обыскали задержанного, но ничего не нашли, после чего подошел третий сотрудник и предъявил документы.
В ведомстве сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
Во вторник, 12 ноября, сотрудники ФСБ задержали 20-летнего курьера из Петербурга, который намеревался устроить диверсию на одном из оборонных заводов региона. Он собирался поджечь авиационную технику и попытался привлечь к диверсии еще двух местных жителей.