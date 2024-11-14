На водохранилище в Челябинской области утонул мужчина, на месте работают спасатели

Напомним, в конце прошлой недели на Южном Урале случилось сразу несколько несчастных случаев с рыбаками: 8 ноября на озере Светленькое погиб мужчина 1948 года рождения, там толщина льда составляла всего 5 см; 9 ноября на озере Червяное погиб мужчина 1962 года рождения, толщина льда — 4 см.