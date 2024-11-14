В Самаре заведующая детсадом присвоила более 1 млн рублей

По версии следствия, в период с февраля 2023 года по февраль 2024 года подозреваемая, используя свое служебное положение, перечислила бюджетные денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам учреждения, в размере более 1 миллиона рублей на свой банковские счет, а также банковские счета близких родственников при отсутствии законных оснований.