С РКПЦ в Уфе взыскали 1,4 млн рублей за смерть ребенка

«Из доводов истца следует, что она неоднократно жаловалась дежурному врачу на активное шевеление плода, не соответствующее обычному состоянию в период беременности. В результате проведенного КТГ-исследования установлена частота сердцебиения плода 170 ударов в минуту. Однако в плане ведения беременности никаких профилактических мер по внутриутробной гипоксии плода проведено не было, жалобы истца не приняты во внимание, не были приняты меры по ранней диагностике», — указывается в решении.