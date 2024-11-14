В Перми по иску прокурора с чиновницы взыскали 7,9 млн рублей

В Перми прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в отношении сотрудницы краевого министерства. Госслужащая не сумела подтвердить законность получения доходов при покупке дорогостоящего автомобиля.
Прокуратура установила, что в 2022 году заместитель руководителя в территориальном подразделении краевого Министерства социального развития приобрела иномарку, стоимость которой превышала совокупный доход ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки.
В ходе проверки сотрудница министерства попыталась переправить автомобиль за пределами России, чтобы избежать ответственности.
По иску прокурора суд взыскал с чиновницы 7,9 млн руб. в пользу государства, затраченные на приобретение автомобиля.
«В целях обеспечения исполнения решения суда по ходатайству прокурора на денежные средства, находящихся на банковских счетах ответчика, наложен арест», — сообщили в прокуратуре Пермского края.