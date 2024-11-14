Бывшего директора омского госпредприятия будут судить за взятку

Прокуратура Омской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего директора государственного предприятия.
Сообщается, что директор предложил предпринимателю погасить долг перед предприятием (15,7 млн рублей) за взятку в 800 тысяч. Бизнесмен обратился в УФСБ России по Омской области. Когда директора поймали при передаче денег, директор пытался выбросить их.
Также сообщается, что суд арестовал имущество обвиняемого: жилые и нежилые помещения, земельные участки, предметы роскоши, 2 автомобиля, прицеп, моторное судно, оружие, наличные денежные средства общей стоимостью более 13 млн рублей. Дело передано в суд.
Ранее мы сообщали, что второе уголовное дело возбудили следователи в отношении директора «Такмыкского дома-интерната». Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Следователи пришли к предварительному выводу, что обвиняемый забрал у своего сотрудника ключи от квартиры одной из жительниц дома-интерната. В квартире он разрешил жить своей знакомой.