Бывшего директора омского госпредприятия будут судить за взятку

Ранее мы сообщали, что второе уголовное дело возбудили следователи в отношении директора «Такмыкского дома-интерната». Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Следователи пришли к предварительному выводу, что обвиняемый забрал у своего сотрудника ключи от квартиры одной из жительниц дома-интерната. В квартире он разрешил жить своей знакомой.