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Белорусский автобус попал в ДТП в Польше — есть пострадавшие

На место прибыли бригады пожарных, скорой помощи, полиция. Движение по трассе было временно перекрыто.

Источник: Social media page of Osp KSRG Łyszkowice

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Белорусский автобус попал в ДТП в Польше, сообщает пожарная служба Лышковице.

Там уточнили, что авария произошла в 1:45 по местному времени (соответствует 3:45 по минскому) на 382-м километре трассы А2, недалеко от Каленице. Автобус ехал в направлении Познани.

На фотографиях с места ДТП видны номерные номерные знаки автобуса, он зарегистрирован в третьем регионе — это Гомельская область.

«Предварительные выводы показывают, что водитель транспортного средства по неизвестным причинам выехал на аварийную полосу, пробил энергозатратные шлагбаумы, съехал в кювет и перевернулся на бок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии пострадали шесть человек.

На место прибыли бригады пожарных, скорой помощи, полиция. Движение по трассе было временно перекрыто.