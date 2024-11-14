Белорусский автобус попал в ДТП в Польше — есть пострадавшие

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Белорусский автобус попал в ДТП в Польше, сообщает пожарная служба Лышковице.
Там уточнили, что авария произошла в 1:45 по местному времени (соответствует 3:45 по минскому) на 382-м километре трассы А2, недалеко от Каленице. Автобус ехал в направлении Познани.
На фотографиях с места ДТП видны номерные номерные знаки автобуса, он зарегистрирован в третьем регионе — это Гомельская область.
«Предварительные выводы показывают, что водитель транспортного средства по неизвестным причинам выехал на аварийную полосу, пробил энергозатратные шлагбаумы, съехал в кювет и перевернулся на бок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии пострадали шесть человек.
На место прибыли бригады пожарных, скорой помощи, полиция. Движение по трассе было временно перекрыто.