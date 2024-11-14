На Урале турфирма заплатит за травмирование девочки в Турции

26 августа 2023 года девочка 2017 года рождения была с родственниками в одном из турецких отелей. Играя у детского бассейна, поскользнулась на скользком мокром кафельном покрытии и упала, из-за чего у нее оказались сломаны два передних зуба, рассечен подбородок и разбита губа. На ее лице до сих пор остался рубец.