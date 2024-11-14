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В Башкирии женщина едва не задушила 15-летнюю дочь

В Белорецке 42-летняя женщина накинулась на свою 15-летнюю дочь, когда девочка вернулась вечером домой.

Пьяной даме показалось, что девочка пришла слишком поздно. Она стащила ее с кровати, села сверху и начала душить и бить по щекам, угрожая убийством. После мать выгнала дочь из дома, девочка в одной пижаме добралась до бабушки, где и переночевала.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемая признала вину, раскаялась, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против себя. С дочерью она помирилась.

Материалы переданы для рассмотрения в суд.