В Башкирии женщина едва не задушила 15-летнюю дочь

Пьяной даме показалось, что девочка пришла слишком поздно. Она стащила ее с кровати, села сверху и начала душить и бить по щекам, угрожая убийством. После мать выгнала дочь из дома, девочка в одной пижаме добралась до бабушки, где и переночевала.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемая признала вину, раскаялась, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против себя. С дочерью она помирилась.
Материалы переданы для рассмотрения в суд.