В Башкирии женщина едва не задушила 15-летнюю дочь

Пьяной даме показалось, что девочка пришла слишком поздно. Она стащила ее с кровати, села сверху и начала душить и бить по щекам, угрожая убийством. После мать выгнала дочь из дома, девочка в одной пижаме добралась до бабушки, где и переночевала.