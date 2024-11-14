Дерзкое ограбление произошло в Темиртау

Добавим, согласно статье 191 УК РК грабеж — это открытое хищение чужого имущества. Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.