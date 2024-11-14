Житель Башкирии едва не задавил сотрудника ГАИ

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, он решил скрыться от сотрудников полиции, однако они перекрыли движение его иномарке. Осознавая, что один из сотрудников полиции находится сзади его машины, мужчина резко сдал назад и врезался в служебный автомобиль. Он создал реальную угрозу здоровью сотрудника полиции, успевшего отскочить в сторону и избежать наезда. Затем он поехал вперед, создавая опасность для жизни и здоровья другого полицейского, вставшего перед иномаркой и перекрывшего движение. Однако он не прекратил движение и ударил передней частью машины инспектора ДПС в правую ногу, причинив физическую боль и телесное повреждение в виде ссадины правого коленного сустава», — проинформировали в ведомстве.