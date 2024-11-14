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Крымчанка понесла заслуженное наказание за «схему» с маткапиталом

И все-таки суд пожалел женщину.

В Красногвардейском районе осуждена местная жительница за махинации с материнским капиталом. Судом установлено, что крымчанка, являясь матерью двух малолетних детей, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в 2019 году обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории региона.

Должностным лицом кооператива, по доверенности на имя осужденной был приобретен земельный участок в Челябинской области. Далее женщина заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 428 тыс. рублей, якобы для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке.

С целью обналичивания денежных средств материнского капитала осужденная предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации указанный фиктивный договор с заявлением о желании направить средства материнского капитала на погашение долга перед кооперативом, — рассказали в крымской прокуратуре.

Таким способом подсудимая получила 428 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению. В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.