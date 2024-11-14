Крымчанка понесла заслуженное наказание за «схему» с маткапиталом

В Красногвардейском районе осуждена местная жительница за махинации с материнским капиталом. Судом установлено, что крымчанка, являясь матерью двух малолетних детей, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в 2019 году обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории региона.