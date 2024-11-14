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Уфимские врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение

Врачи из Уфы дали четыре совета по сохранению здоровья зрения.

Жителям Башкирии дали советы, как сохранить хорошее зрение в эпоху компьютеров и гаджетов. По словам врачей поликлиники № 43 Уфы, есть четыре простых способа не посадить зрение и избежать проблем с глазами.

Во-первых, жителям Башкирии не стоит пренебрегать визитам к окулисту. Во-вторых, в солнечную погоду стоит носить специальные очки.

Третий совет врачей: бросайте курить и правильно питайтесь! В повседневный рацион стоит включить большое количество антиоксидантов и полиненасыщенных жирных кислот.

И в заключение врачи порекомендовали следить за уровнем сахара в крови, давлением и холестерином.

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