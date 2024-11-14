Стало известно, как вышли на подозреваемого в убийстве 25-летней давности красноярца

Ночью 26 ноября 1999 года в одном из жилых домов в Красноярске произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Один из участвовавших в конфликте парней избил другого молодого человека руками и деревянной палкой. Когда потерпевший потерял сознание, преступник вынес его тело на улицу и оставил там.