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Стало известно, как вышли на подозреваемого в убийстве 25-летней давности красноярца

Спустя четверть века полиция нашла свидетеля жестокого преступления, что позволило задержать обвиняемого, сообщает «Российская газета».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

В Сухобузимском районе Красноярского края сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которому инкриминируют совершение убийства 25 лет назад. Осенью 1999 года в Красноярске на улице Энергетиков обнаружили сильно избитого мужчину. Его госпитализировали, но спасти жизнь пострадавшего не удалось.

О смерти пациента вследствие полученных травм медики сообщили в милицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту совершения убийства, но раскрыть его по горячим следам не удалось. В 2024 году красноярские следователи вновь подняли документы по данному делу.

Через 25 лет правоохранителям удалось установить личность свидетеля совершения данного убийства. Показания очевидца позволили полицейским и сотрудникам Следственного комитета восстановить картину произошедшего и выйти на след подозреваемого.

Ночью 26 ноября 1999 года в одном из жилых домов в Красноярске произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Один из участвовавших в конфликте парней избил другого молодого человека руками и деревянной палкой. Когда потерпевший потерял сознание, преступник вынес его тело на улицу и оставил там.

Вскоре мужчина, причастный, по мнению стражей порядка, к совершению убийства, нашелся в Сухобузимском районе Красноярского края. Его задержали. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.