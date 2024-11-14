Уфимские спасатели приостановили поиски 14-летнего Дамира Адигамова, который весной пропал вместе с лучшим другом

Уфимские спасатели и водолазы приостановили поиски пропавшего 14-летнего подростка Дамира Адигамова. 30 марта 2024 года он вместе с 13-летним другом Павлом П. пошел гулять в городской лес на берегу реки Белая и перестали выходить на связь. Поначалу их своими силами пытались найти родители, затем подключились сотрудники полиции, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные горожане.
Поиски одного из мальчиков, Паши, были прекращены 26 мая — его тело нашли на берегу около парка Победы. Родители опознали ребенка по одежде, а чуть позже его личность подтвердили с помощью экспертизы. Активные поиски его друга на воде, под водой и на берегу продолжались почти до середины ноября. Но Белая начала покрываться льдом, и их пришлось приостановить.
ПОИСКИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ.
С начала апреля и до наступления холодов спасатели Управления гражданской защиты Уфы ежедневно обследовали на катерах акваторию реки. Параллельно водолазы прочесывали дно, в том числе рядом с островом Сафроновский и Шестой пристанью. На днях экстренные службы были вынуждены временно приостановить поиски.
— В связи с погодными условиями и началом периода ледостава поиски пропавшего подростка приостановлены. Спасатели обследовали акваторию и береговую линию Белой в пределах города более 200 дней, водолазы проверили свыше 135 000 квадратных метров дна, — сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе УГЗ Уфы.
Активные поиски 14-летнего Дамира Адигамова возобновят следующей весной.
Спасатели республиканского Госкомитета по ЧС пока продолжают выезжать на поиски пропавшего ребенка, но и им придется рано или поздно приостановить эту работу. Все-таки зима на носу.
— Спасатели продолжают поиски, пока не встанет лед, будут искать каждый день в зависимости от погодных условий, — пояснили в пресс-службе ведомства.
На берегу и в лесу в районе пропажи, помимо полицейских и спасателей, местность прочесывали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В связи с переменой погоды активные поиски приостановили и они.
— Как будут продвигаться поиски дальше, покажет время. В любом случае поиск продолжается, пока человек не найден. Проводится информационный поиск, проверяются поступающие свидетельства, — пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе поискового отряда.
На берегу и в лесу пропавшего подростка искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотни неравнодушных уфимцев.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ.
О пропаже 13-летнего Павла и 14-летнего Дамира Адигамова стало известно вечером 30 марта. На следующий день сотрудники МЧС по Башкирии обнаружили в лесу около Шестой пристани повышенные на дереве рюкзаки, которые принадлежали мальчикам.
Известно, что в тот субботний день Паша и Дамир пошли гулять в лес около детского лагеря «Чайка». Оттуда они направились к берегу Белой, где и были потом обнаружены их следы и брошенные вещи. Незадолго до пропажи мальчишки выиграли соревнования по лыжным гонкам и решили устроить себе пикник в честь победы на природе. Оба занимались спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан».
31 марта Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в связи с безвестной пропажей двоих подростков. Основная версия следователей — мальчики провалились под лед и утонули. Предположительно, когда пытались пересечь Белую по тонкому льду с берега около Шестой пристани на остров Сафроновский.
Тело 13-летнего пропавшего подростка нашли в районе парка Победы 26 мая 2024 года. Поиски его друга продолжаются.
В первые несколько недель на прочес местности выходили сотни неравнодушных жителей Уфы, кинологи, спасатели, волонтеры поисковых отрядов. Вскоре, был найден резиновый сапог, вмерзший в лед — он принадлежал одному из пропавших ребят, поэтому версия с несчастным случаем стала еще более очевидной. А уже в мае тело одного из школьников нашли возле берега в парке Победы.
Спасатели отмечают, что поиски Дамира Адигамова обязательно возобновят весной, когда растает снег и сойдет лед.