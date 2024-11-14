Уфимские спасатели приостановили поиски 14-летнего Дамира Адигамова, который весной пропал вместе с лучшим другом

Поиски одного из мальчиков, Паши, были прекращены 26 мая — его тело нашли на берегу около парка Победы. Родители опознали ребенка по одежде, а чуть позже его личность подтвердили с помощью экспертизы. Активные поиски его друга на воде, под водой и на берегу продолжались почти до середины ноября. Но Белая начала покрываться льдом, и их пришлось приостановить.