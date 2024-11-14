«Пробил энергозатратные шлагбаумы и перевернулся в кювет». Белорусский автобус попал в жесткое ДТП в Польше

Белорусский автобус попал в жесткое ДТП в Польше, несколько человек пострадали, пишет Sputnik Беларусь.
Серьезная авария произошла 14 ноября около 03.45 часов по минскому времени на 382-м километре трассы А-2 вблизи населенного пункта Каленице. Автобус ехал в сторону Познани, но оказался в кювете.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на аварийную полосу, после чего транспортное средство протаранило ограждение и оказалось в кювете.
— Предварительные выводы показывают, что водитель транспортного средства по неизвестным причинам выехал на аварийную полосу, пробил энергозатратные шлагбаумы, съехал в кювет и перевернулся на бок, — сообщили в пожарной службе Лышковице.
На фото с места жесткой аварии, опубликованной польской службой по ЧС, можно рассмотреть на автобусе белорусские номерные знаки. Автобус, попавший в ДТП, зарегистрирован в третьем регионе, то есть в Гомельской области.
Также в пожарной службе Лышковице сказали, что в результате опрокидывания белорусского автобуса пострадали шесть человек.
На месте работали бригады пожарных, скорой помощи, полиция. Движение по трассе временно перекрывали.
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