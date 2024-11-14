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В Симферополе задержали мошенника, похищавшего деньги у военных

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который под видом участника боевых действий похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в полицию в Симферополе обратился военный пенсионер, который сообщил, что неизвестный его обманул и похитил 800 тыс. рублей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее судимый злоумышленник находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений. Он входил в доверие к раненым бойцам и военным пенсионерам, представляясь участником боевых действий, и под различными предлогами просил в долг денежные средства», — написала Волк.

Она добавила, что для большей убедительности мужчина использовал удостоверение, которое похитил у одного из потерпевших. Общий ущерб от шести эпизодов деятельности афериста составил более 1 млн рублей.

В отношении задержанного расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он содержится под стражей. Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности.