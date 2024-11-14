В Симферополе задержали мошенника, похищавшего деньги у военных

По ее словам, в полицию в Симферополе обратился военный пенсионер, который сообщил, что неизвестный его обманул и похитил 800 тыс. рублей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее судимый злоумышленник находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений. Он входил в доверие к раненым бойцам и военным пенсионерам, представляясь участником боевых действий, и под различными предлогами просил в долг денежные средства», — написала Волк.