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Жительницу Югры осудили за попытку поджечь урну для голосования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноября. /ТАСС/. Когалымский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал местную жительницу виновной в попытке поджога урны для голосования на одном из избирательных участков в городе Когалыме в ходе выборов президента России в марте 2024 года. Она приговорена к одному году двум месяцам лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

Источник: РИА "Новости"

«Когалымский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной по пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательной комиссии, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, ч .2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Суд с назначил ей наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, жительница Когалыма 1966 года рождения, находясь на одном из избирательных участков, подожгла свой бюллетень для голосования, а также попыталась поджечь урну. Женщина была задержана. Дежурным сотрудником МЧС были приняты меры для тушения возгорания. В результате происшествия пострадавших нет.