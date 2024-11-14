Жительницу Югры осудили за попытку поджечь урну для голосования

«Когалымский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной по пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательной комиссии, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, ч .2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Суд с назначил ей наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сказал собеседник агентства.