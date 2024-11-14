Появились подробности о поварихе, заразившей детей в Омске

В Омске суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 64-летней местной жительницы Светланы Лырчиковой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Следствие установило, что в период с 23 по 24 июня 2023 года обвиняемая занималась приготовлением блюд в гостинице, где разместили несовершеннолетних участников соревнований по пляжному гандболу.
Дети и их сопровождающие, приехав на соревнования, размещались самостоятельно. Пострадавшие поселились в хостеле «Миллениум у ЖД вокзала» на проспекте Маркса. После ужина 22 ребенка почувствовали себя плохо, 19 из них госпитализировали в инфекционное отделение с признаками пищевого отравления.
Женщина болела вирусом РНК Norovirus 2-го генотипа, но не соблюдала санитарно-эпидемиологические нормы и требования. Она готовила пищу для детей, употребив которую 22 ребенка заболели. Некоторые пострадавшие дети получили легкий вред здоровью.
Напомним, что норовирус 2-го генотипа влечет за собой развитие острой кишечной инфекции. В 90% случаев люди заболевают, болезнь длится от двух до пяти дней, но может проходить и дольше, в зависимости от общего состояния здоровья заразившегося.
Как выяснилось, повар работала как самозанятая, по договору. В штате хостела она не числилась. Суд запретил Светлане заниматься деятельностью по изготовлению пищевой продукции.
После того как вскрылись все обстоятельства произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Женщина признала свою вину в произошедшем в полном объеме, оправдываться не пыталась. Суд приговорил повариху к шести месяцам ограничения свободы.