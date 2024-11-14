По предварительной информации, сегодня утром 46-летний водитель Ford, двигаясь в районе 7-го километра внутреннего кольца МКАД, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем Lada. От удара последний проехал дальше и врезался в двигавшийся впереди Volkswagen.
Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Три легковушки столкнулись на МКАД
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковушки столкнулись на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня утром 46-летний водитель Ford, двигаясь в районе 7-го километра внутреннего кольца МКАД, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем Lada. От удара последний проехал дальше и врезался в двигавшийся впереди Volkswagen.