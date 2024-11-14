Врач рассказала о спасении младенца с металлическим крюком в желудке

В приемный покой областной детской клинической больницы в Челябинске (ЧОДКБ) привели восьмимесячного мальчика, родители которого рассказали, что ребенок мог проглотить колпачок от ручки. Но диагностика показала, что в желудке младенца находится металлический крюк. Он уже частично прошел в двенадцатиперстную кишку ребенка.
Заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещева рассказала, что ей удалось переместить крюк на другое место в желудке. Затем медик подцепила крюк и смогла извлечь его. По словам врача, операция проходила сложно из-за маленького объема желудка восьмимесячного пациента.
К тому же и ширина крюка оказалась большой, превосходящей ребро монеты. Предстояло вытащить инородное тело таким образом, чтобы не причинить вреда здоровью ребенка.
Лещева отметила, что несколько раз крючок срывался. Но в итоге ей удалось извлечь предмет так, что ткани желудка травмированы не были. Мальчик перенес хирургическое вмешательство нормально, осложнений не возникло. Вскоре после завершения процедуры и полагающихся реабилитационных мероприятий его выписали домой.