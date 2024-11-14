Врач рассказала о спасении младенца с металлическим крюком в желудке

Лещева отметила, что несколько раз крючок срывался. Но в итоге ей удалось извлечь предмет так, что ткани желудка травмированы не были. Мальчик перенес хирургическое вмешательство нормально, осложнений не возникло. Вскоре после завершения процедуры и полагающихся реабилитационных мероприятий его выписали домой.