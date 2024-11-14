Уральца судят за хищение у пенсионеров более 5 млн рублей

Он был курьером — забирал у пожилых людей деньги, которые их убедили передать мошенники, и переводил на некие счета, оставляя себе часть в виде вознаграждения за труд, сообщает областная прокуратура.
По версии следствия, соучастники уральца звонили жертвам от имени работников банков или правоохранительных органов и убеждали отдать имеющиеся деньги «сотруднику банка» для сохранения. Всего от обвиняемого пострадали пять человек.
Уголовное дело уже направлено в Ленинский райсуд Нижнего Тагила. Подельников обвиняемого найти пока не удалось. Их дела выделены в отдельное производство.