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Уральца судят за хищение у пенсионеров более 5 млн рублей

В Нижнем Тагиле Свердловской области под суд отдан житель региона 1996 года рождения за хищение у пенсионеров более 5 млн рублей.

Он был курьером — забирал у пожилых людей деньги, которые их убедили передать мошенники, и переводил на некие счета, оставляя себе часть в виде вознаграждения за труд, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, соучастники уральца звонили жертвам от имени работников банков или правоохранительных органов и убеждали отдать имеющиеся деньги «сотруднику банка» для сохранения. Всего от обвиняемого пострадали пять человек.

Уголовное дело уже направлено в Ленинский райсуд Нижнего Тагила. Подельников обвиняемого найти пока не удалось. Их дела выделены в отдельное производство.