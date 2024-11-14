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Отсидевшему за чужое преступление жителю Уфы выплатят шесть миллионов рублей

Уфимцу, отсидевшему за чужое преступление 13 лет, выплатили 6 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы Фатхулла Исхаков, отсидевший за чужое преступление 13 лет, добился компенсации в шесть миллионов рублей. Изначально за срок, который пенсионер получил по ошибке в 1959 году, он получил 31 млн рублей, однако эту сумму сократили до двух миллионов рублей, аргументируя это тем, что вред, причиненный госорганами в советский период, не имеют обратной силы. Сумма уфимца не устроила и он продолжил судиться, дойдя до кассации.

Первоначально Исхаков, севший в тюрьму в 22-летнем возрасте, оценивал причиненный ему ущерб в 450 млн рублей. Сразу выйдя из колонии, мужчина стал добиваться отмены приговора. Ему это удалось лишь в 2023 году.

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