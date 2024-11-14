Отсидевшему за чужое преступление жителю Уфы выплатят шесть миллионов рублей

Житель Уфы Фатхулла Исхаков, отсидевший за чужое преступление 13 лет, добился компенсации в шесть миллионов рублей. Изначально за срок, который пенсионер получил по ошибке в 1959 году, он получил 31 млн рублей, однако эту сумму сократили до двух миллионов рублей, аргументируя это тем, что вред, причиненный госорганами в советский период, не имеют обратной силы. Сумма уфимца не устроила и он продолжил судиться, дойдя до кассации.