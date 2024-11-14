В Крыму мошенник притворился бойцом СВО, чтобы выманить 800 тысяч рублей

Когда фейкового «бойца СВО» задержали, оказалось, что он находится в федеральном розыске за подобные преступления. Общая сумма денег, которые ему удалось выманить, превышает миллион рублей.
«По предварительной оценке, общий ущерб от шести эпизодов противоправной деятельности афериста превысил миллион рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские завели в отношении мошенника уголовное дело статье 159 УК РФ за мошенничество.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», — рассказала официальный представитель МВД.