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В Крыму мошенник притворился бойцом СВО, чтобы выманить 800 тысяч рублей

Аферист в Крыму выманил 800 тысяч рублей у пенсионера под видом бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Армянске поймали мошенника, который притворялся бойцом СВО и втирался в доверие к раненым солдатам и военным пенсионерам. Аферист смог обмануть военного пенсионера на 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Когда фейкового «бойца СВО» задержали, оказалось, что он находится в федеральном розыске за подобные преступления. Общая сумма денег, которые ему удалось выманить, превышает миллион рублей.

«По предварительной оценке, общий ущерб от шести эпизодов противоправной деятельности афериста превысил миллион рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские завели в отношении мошенника уголовное дело статье 159 УК РФ за мошенничество.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», — рассказала официальный представитель МВД.