В Крыму мошенник притворился бойцом СВО, чтобы выманить 800 тысяч рублей

В Армянске поймали мошенника, который притворялся бойцом СВО и втирался в доверие к раненым солдатам и военным пенсионерам. Аферист смог обмануть военного пенсионера на 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.