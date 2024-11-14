Поезда в Ростов из Крыма через Новороссию остановлены из-за обрушения моста

13 ноября обрушился автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма между селами Изумрудное и Маслово. Из-за ЧП пострадали двое, они получают медицинскую помощью.
Кроме пассажирского сообщения остановлены и грузовые перевозкки на ж/д транспорте между Крымом и Запорожской областью.
Сообщается, что восстановить движение железнодорожное сообщение планируют в течение суток сразу после разборов завалов обрушившегося моста.
Следком назвал причиной обрушения моста фуру, которая двигалась с большим перегрузом.
Глава Крыма отметил, что мост восстановят в 2024 году за 180 млн рублей.