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Поезда в Ростов из Крыма через Новороссию остановлены из-за обрушения моста

Железнодорожное пассажирское сообщение между Ростовом и Крымом через Донбасс и Новороссию остановлено из-за обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минтранспорта Запорожской области.

Источник: пресс-служба МЧС России

13 ноября обрушился автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма между селами Изумрудное и Маслово. Из-за ЧП пострадали двое, они получают медицинскую помощью.

Кроме пассажирского сообщения остановлены и грузовые перевозкки на ж/д транспорте между Крымом и Запорожской областью.

Сообщается, что восстановить движение железнодорожное сообщение планируют в течение суток сразу после разборов завалов обрушившегося моста.

Следком назвал причиной обрушения моста фуру, которая двигалась с большим перегрузом.

Глава Крыма отметил, что мост восстановят в 2024 году за 180 млн рублей.