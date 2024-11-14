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Ночной взрыв напугал жителей улицы Гончаренко в Челябинске

В Ленинском районе Челябинска заметили вспышку неизвестного происхождения и грохот.

Жителей улицы Гончаренко в Челябинске встревожил непонятный взрыв в ночь на 14 ноября. Очевидцы сообщают, что заметили во дворе вспышку и слышали грохот.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что никаких происшествий в районе не зафиксировали, сообщений о пожарах не поступало, спасатели не выезжали.

Это далеко не первый подобный случай. Три дня назад снопы искр в темноте встревожили жителей микрорайона «Академ Риверсайд». А в сентябре жителей Ленинского района всполошила шалость двух взрослых мужчин, которые взорвали во дворе петарду.